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НовостиЭкономика7 июня 2023 15:42

Экономист рассказал, какой курс доллара можно ожидать в июне

Экономист Григорьев допустил рост доллара до 83 рублей в июне
Роман ПОЛОСИКОВ
Экономист рассказал, какой курс доллара можно ожидать в июне

Экономист рассказал, какой курс доллара можно ожидать в июне

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля в июне будет переменчивым и на данный момент резкого укрепления российской валюты ждать не стоит. В этом месяце доллар может подниматься до 83 рублей. Такое заявление сделал финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру».

Он также подчеркнул, что все факторы указывают на фиксацию курсового соотношения, которой наблюдается в начале месяца.

На портале RT объяснили, какие факторы могут повлиять на текущий курс доллара. Одним из ключевых факторов курса будет динамика цен на нефть, а наиболее ожидаемым событием в этом вопросе будет заседание ОПЕК+ , на котором могут принять решения, влияющие на укрепление или ослабление рубля.

При этом не все эксперты считают, что доллар в первом летнем месяце будет находиться на отметке выше 80 рублей. Финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с «Известиями» предположил, что у рубля есть шанс укрепиться до 76 за доллар.

Он отметил, что на грядущем заседании Центробанка скорее всего сохранят ключевую ставку на уровне 7,5%, что также будет влиять на курс доллара.