«Трансаммиак»: российская часть трубопровода «Тольятти – Одесса» исправна

7 июня группа украинских диверсантов подорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области Фото: REUTERS

Компания “Трансаммиак” сообщила, что российская часть аммиакопровода “Тольятти – Одесса” отсечена от украинской и находится в безопасности и исправном состоянии.

"24 февраля 2022 года транзит аммиака на территорию Украины был остановлен. В настоящее время российская часть аммиакопровода, принадлежащая АО "Трансаммиак", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб АО "Трансаммиак"", — сообщили представители компании агентству ТАСС.

Напомним, ранее глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах около насосной станции аммиакопровода “Тольятти-Одесса” в районе села Максютовка. По его словам, были зафиксированы шесть взрывов.

Позже в Минобороны России подтвердили, что группа украинских диверсантов взорвала аммиакопровод “Тольятти-Одесса”, добавив, что в результате теракта есть пострадавшие среди мирного населения. По информации ведомства, через поврежденные участки трубопровода в настоящее время идет стравливание остатков аммиака с территории Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.