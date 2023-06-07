Глава администрации Синегубов сообщил о взрывах около аммиакопровода в Харьковской области

В районе аммиакопровода "Тольятти-Одесса" прогремели шесть взрывов. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Взрывы недалеко от аммиакопровода Тольятти – Одесса, расположенного в Купянском районе Харьковской области, зафиксированы во вторник 6 июня. Об этом в социальных сетях сообщил глава украинской военной администрации региона Олег Синегубов.

По словам чиновника, зафиксировано шесть взрывов. Они раздались неподалеку от насосной станции трубопровода около села Максютовка. Синегубов добавил, что утечек аммиака не наблюдается.

«По состоянию на данный момент, аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая», - написал он в Telegram.

Ранее Синегубов сообщал, что в ночь на 6 июня в Купянском районе Харьковской области получил повреждения аммиакопровод.

Также сообщалось, что в конце мая в районе удерживаемого вооруженными формированиями Украины города Артемовск был поврежден важный объект - аммиакопровод «Тольятти - Одесса».

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