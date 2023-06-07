Минобороны РФ заявило о подрыве ВСУ аммиакопровода "Тольятти-Одесса" под Харьковом

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины взорвала аммиакопровод "Тольятти-Одесса" в Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины взорвала аммиакопровод «Тольятти-Одесса» в Харьковской области, заявило Министерство обороны России.

«5 июня около 21.00 вск в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса», – сказано в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в Минобороны РФ, в результате теракта есть пострадавшие среди мирного населения, им оказана необходимая медицинская помощь. По информации ведомства, через поврежденные участки трубопровода в настоящее время идет стравливание остатков аммиака с территории Украины. Из российских военнослужащих никто не пострадал, говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о взрывах около насосной станции аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в районе села Максютовка. По его словам, были зафиксированы шесть взрывов.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе украинская ДРГ пыталась перейти через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. Российские военные нанесли по ней артиллерийский удар, заставив отойти на исходные позиции.