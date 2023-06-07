Захарова: Киев продолжит проведение террористических актов во всем мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.

“К сожалению, киевский режим не успокоится и будет проводить экстремистские террористические акты, я уверяю вас, во всем мире. Киевский режим никогда не сможет стать иным. Это их истинное лицо”, — заявила Захарова на брифинге.

Также она отметила, что военная поддержка украинской армии со стороны Запада в попытках “нанести России как можно больше вреда” не изменит целей российского руководства и не повлияет на исход конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости его применения для ударов по территории России – “очередная ложь”.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Украина является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России, из-за чего переговоры с украинскими властями бесперспективны.

При этом, по его словам, Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России, а также предпочел бы отказаться от проведения спецоперации, но страны коллективного Запада не оставили иного выбора.