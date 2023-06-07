Ветеринар рассказала, как нужно готовить питомца к поездке на природу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед тем, как брать с собой питомца на природу, необходимо обязательно обработать его от клещей и блох, а сделать это желательно за несколько дней до поездки. Такой совет хозяевам домашних животных дала ветеринар Ольга Михеева в беседе с «Газетой.Ru».

На портале «360» дополнили совет врача и рассказали, что нельзя одновременно использовать препараты от гельминтов и блох, поскольку в их составах могут быть одинаковые вещества, которые приведут к передозировке.

Помимо таблеток, для дополнительной обработки животного, существуют специальные инсектоакарицидные спреи, которые будут усиливать защиту от всех паразитов.

Если же взять с собой питомца на отдых не получается, сейчас набирают большую популярность зоогостиницы, но важно тщательно подходить к ее выбору. На портале RT рассказали, как найти подходящее место для животного на несколько дней.

Ветврач Алина Карулина советует сначала самостоятельно посетить здание зоогостиницы, чтобы оценить обстановку. Также можно изучать отзывы людей на различных сайтах.