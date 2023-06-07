Риэлтор Барсуков спрогнозировал, что рынок арендного жилья стабилизируется к 2024 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков предположил, что рынок арендного жилья стабилизируется в России к 2024 году. С начала февраля 2023 года эта ниша испытывала сильный стресс и цены несколько снизились, но постепенно происходит возвращение.

Ранее, Известия сообщили, что ставки по аренде «однушек» в крупных городах за год упали на 10-15%. Это произошло из-за снижения спроса. Теперь же, отмечает риэлтор, ситуация меняется.

Годом ранее снижение было вполне объяснимо: после начала мобилизации многие предпочли вернуться в свои родные города. Желающих снять квартиру стало меньше.

Собственники тоже предпочитали продавать жилье, чтобы получить деньги. Особенно это было актуально для тех, кто покидал страну.

Больше всего пострадал от падения цены премиум-сегмент.

-Где-то с апреля цены начали потихоньку расти. Рынок начинает восстанавливаться, а цены будут постепенно расти до тех значений, с которых в свое время упали, – заключил эксперт в беседе с РИАМО.

Спрос стал подстегивать и тот факт, что россияне теперь в целях экономии предпочитают арендовать жилье, а не селиться в отели. Такой формат выбирают 47% путешественников, передает "Газета.ru".