Дмитрий Артюхов и команда правительства Ямала пожертвуют месячные зарплаты на нужды бойцов СВО из региона

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Губернатор вручил боевые ордена и медали военнослужащим, проявившим себя в зоне специальной военной операции, а также наградил преподавателей, врачей, работников транспорта и энергетики, сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса и многодетные семьи региона.

– У Ямала огромное прошлое, отличные результаты в настоящем, многие из которых мы достигли при вашем непосредственном участии и еще большие перспективы в будущем. Каждый день вы подаете пример всем окружающим, делая нашу страну и округ сильнее и лучше, двигая их вперед. Кто-то рядом с учеником, кто-то рядом с пациентом, кто-то за штурвалом самолета, кто-то с оружием в руках. Искренне хочу всех поблагодарить за ваш труд - подавая молодому поколению такие примеры, со всеми нашими задачами мы справимся. Наше Отечество сейчас переживает непростые дни и единственный ответ на вызовы, которые перед нами стоят, - это быть преданными своей стране и своему делу. Отдельная искренняя благодарность нашим участникам специальной военной операции за ваше ратное служение, за воинский долг, который вы отдаете нашей стране, – сказал Дмитрий Артюхов во время награждения.

Бойцам Игорю Машталенко, Алексею Хлопцеву, Владимиру Тарасову, Бахтияру Байзакову и Алексею Кузьмину, которые недавно вернулись из зоны спецоперации, Игорь Артюхов вручил медали «За отвагу». Среди награжденных участников СВО отец четырех дочек из Нового Уренгоя Валерий Колодко. В прошлом году ушел добровольцем защищать Родину. Служил командиром роты. Выполняя боевую задачу предотвратил внезапное нападение противника. Вызвав огонь на себя, спас жизни сослуживцев. За проявленный героизм Указом Президента награжден орденом Мужества.

Многодетные семьи Ковалевых из Лабытнанги и Коневых из Шурышкарского района награждены медалями ордена «Родительская слава».

Главврач медицинского комплекса «Медвежье» компании «Газпром добыча Надым» Владимир Сафонов и врачи Надымской центральной больницы Денис Комков и Кирилл Моря удостоены медалей Луки Крымского - одной из самых почетных наград в области здравоохранения.

Дмитрий Артюхов также вручил землякам почетные звания заслуженных работников Российской Федерации в разных сферах, региональные награды «За преданность Ямалу” и «За заслуги перед Ямалом», «За гражданскую инициативу», «За сохранение Арктики».

Сотрудники дорожной полиции Салехарда Мансур Рудин и Юрий Нуров получили из рук губернатора медали «За мужество и самоотверженность» за помощь в спасении жизней девяти человек во время пожара в жилом доме.

Во время неформальной встречи Дмитрий Артюхов поговорил с военнослужащими СВО о поддержке участников спецоперации и их семей со стороны властей округа. Глава региона рассказал о деятельности госфонда «Защитники Отечества». Его ямальский филиал начал работать в Салехарде с 1 июня. Также губернатор разъяснил, какую помощь там могут оказать вернувшимся домой бойцам СВО.

В заключении встречи Дмитрий Артюхов сообщил о совместном с членами правительства ЯНАО решении перечислить месячную зарплату на нужды и поддержку ямальских военнослужащих в зоне СВО.

Кстати, согласно недавнего исследования РИА Новости, Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует по уровню средней зарплаты в российской провинции. Здесь она составила 116 тысяч рублей в месяц, или примерно в 2,4 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах нашей страны.