Сальдо рассказал об эвакуации более 4 тысяч жителей Херсонской области, фото: администрация Новокаховского городского округа

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об эвакуации более 4 тыс. жителей подтопленных населённых пунктов в места временного размещения. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Пункты оснащены всем необходимым и готовы к приёму пострадавших жителей: есть койко-места, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи», - написал глава региона.

Сальдо уточнил, что говорить о возвращении людей в свои дома пока рано.В случае ухудшения ситуации, власти Крыма придут Херсонской области на выручку.