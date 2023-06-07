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НовостиПолитика7 июня 2023 19:42

Сальдо рассказал об эвакуации более 4 тысяч жителей Херсонской области

Пострадавших от наводнения граждан перевозят в пункты временного размещения
Сергей КУДРИН
Сальдо рассказал об эвакуации более 4 тысяч жителей Херсонской области, фото: администрация Новокаховского городского округа

Сальдо рассказал об эвакуации более 4 тысяч жителей Херсонской области, фото: администрация Новокаховского городского округа

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об эвакуации более 4 тыс. жителей подтопленных населённых пунктов в места временного размещения. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Пункты оснащены всем необходимым и готовы к приёму пострадавших жителей: есть койко-места, бесплатное питание и пункты оказания медицинской и психологической помощи», - написал глава региона.

Сальдо уточнил, что говорить о возвращении людей в свои дома пока рано.В случае ухудшения ситуации, власти Крыма придут Херсонской области на выручку.