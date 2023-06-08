Журналист Bild Репке осудил союзников Украины за плохую маскировку ПВО IRIS-T Фото: Алексей БУЛАТОВ

Украинские союзники поспешили отправить боевую технику Киеву и не позаботились о достаточной ее маскировке в новых условиях. Об этом заявил в Twitter военный обозреватель Bild Юлиан Репке.

"Поставки нового комплекса ПВО IRIS-T из Германии Киеву были настолько поспешными, что его не успели перекрасить из пустынного камуфляжа. Россия заметила его в украинском лесу и нанесла удар дроном-камикадзе "Ланцет", - написал обозреватель.

Как ранее сообщали в Минобороны России, подразделения ВДВ обнаружили позицию ЗРК IRIS-T SLM и уничтожили ее с помощью удара барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Между тем, 7 июня председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о звуках взрывов в Мелитополе. ВСУ в очередной раз попытались нанести удар по областному центру Запорожской области, но благодаря слаженной работе ПВО России ракетные удары удалось отбить.