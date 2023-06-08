Экс-премьер Италии Драги: поражение Украины нанесет "смертельный удар" по Евросоюзу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поражение Украины в конфликте станет фатальным для Евросоюза и его ценностей. Об этом заявил экс-председатель Совета министров Италии Марио Драги, сообщает Corriere della Sera.

По мнению Драги, признание победы России нанесет смертельный удар по ЕС. Поэтому, подчеркнул он, нужно сделать все возможное, чтобы победителем в конфликте стала Украина.

"Экзистенциальными ценностями Европейского Союза являются мир, свобода и уважение демократического суверенитета, и именно поэтому у США, Европы и их союзников нет другой альтернативы, кроме как обеспечить победу Украины в этом конфликте", заявил Драги.

Между тем, российское минобороны заявило, что ВСУ так и не смогли добиться целей наступления и понесли на Южно-Донецком направлении в районе Артемовска существенные потери. По информации главы министерства обороны Сергея Шойгу, попытки украинского контрнаступления были сорваны российскими военными.