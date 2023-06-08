Правительство РФ утвердило схему выдачи удостоверений семьям участников СВО

Правительство РФ утвердило схему выдачи удостоверений участникам спецоперации Фото: Александр КОЦ

В российском правительстве утвердили постановление, которое регулирует выдачу семьям погибших добровольцев-участников спецоперации удостоверений с подтверждением их статуса. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Семьи добровольцев, погибших в ходе СВО, смогут получать удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и право на полагающиеся по закону льготы и выплаты", - отмечается в сообщении, пишет ТАСС.

Документы будут выдавать военкоматы по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Члену семьи для получения удостоверения необходимо написать заявление. Это касается родственников погибших участников добровольческих формирований в ходе спецоперации с 24 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин собирается написать письмо бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, отметив, что "на таких ребятах и держится вся страна".