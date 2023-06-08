CNN: украинская армия понесла существенные потери при попытках контрнаступления Фото: Александр КОЦ

Украинская армия понесла существенные потери при попытках наступления, поскольку сопротивление российских войск оказалось сильнее, чем рассчитывали. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванных представителей американской администрации.

По информации телеканала, речь идет как о технике, так и о живой силе. Российские войска на хорошо укрепленных позициях смогли нанести серьезный ущерб наступающей технике украинцев. Например, подобное было под Артемовском.

В американской администрации при этом уверены, что потери никак не отразятся на более широких планах украинского контрнаступления, сообщает телеканал.

Между тем, в российском министерстве обороны заявили о том, что Вооруженные силы Украины так и не смогли добиться целей наступления и понесли на Южно-Донецком направлении в районе Артемовска существенные потери. Именно там формирования киевского режима решили прорвать оборону наших войск.