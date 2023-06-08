Максим Топилин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили развитие АвтоВАЗа

Совещание прошло в четверг, 8 июня. Фото: Андрей Савельев

В четверг, 8 июня, в Самаре прошло выездное совещание комитета Госдумы по экономической политике. Участие в нем приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель комитета Максим Топилин, его заместители и члены комитета.

Одним из основных стал вопрос поддержки АвтоВАЗа. Максим Топилин отметил, что в конце 2000-х - начале 2010-х годов завод буквально приходилось спасать. Сегодня ситуация изменилась.

– Наоборот, АВТОВАЗу - в той точке, в которой он находится - не хватает людей, чтобы наращивать объемы производства, – подчеркнул Максим Топилин.

Участники заседания обсудили поддержку отечественных автопроизводителей и производителей автокомпонентов.

Напомним, ранее предложение Дмитрия Азарова о постепенном переходе такси на российские авто поддержал Президент страны Владимир Путин. Уже дано поручение Правительству РФ «рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью...».

Еще одна меры поддержки, предложенная регионом, касается увеличения утильсбора на зарубежные авто и отечественные машины с минимальной степенью локализации. Это тоже важный шаг по поддержке наших автопроизводителей, и в первую очередь АВТОВАЗа.

Эти меры, а также перевод чиновников и депутатов на отечественные автомобили (в том числе новую удлиненную LADA Vesta) на совещании обсудили с замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Альбертом Каримовым. Он пояснил, что эти вопросы сейчас на рассмотрении в Правительстве, и ряд решений могут быть реализованы в ближайшее время.

Также были подняты темы серийного производства беспилотников в Самарской области. Гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко сообщил о сроках его запуска и выразил благодарность за активную поддержку губернатору и региональному правительству. А директор департамента стратегического развития Министерства транспорта РФ Артур Карлов отметил работу по созданию федерального портово-логистического хаба на территории губернии.

– Сегодняшние порты Самарской области интегрированы в единую глубоководную систему России и обеспечивают водное сообщение между регионами Поволжья и Урала с прикаспийскими странами, а также с выходом в Азово-Черноморский бассейн через Волго-Донской канал. Видим потенциал в данном проекте. Готовы оказывать методологическое содействие, – подчеркнул Артур Карлов.

Председатель комитета Госдумы Максим Топилин со своей стороны высоко оценил перспективы создания логистического хаба в Самарской области.