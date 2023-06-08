Российское генконсульство в Мюнхене продолжает работать в обычном режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское генконсульство в Мюнхене в настоящее время продолжает работать в обычном режиме. При этом, в полной мере оказываются все необходимые консульские услуги для заявителей.

"Генеральное консульство Российской Федерации в Мюнхене сейчас продолжает работать в обычном режиме и предоставляет консульские услуги заявителям в полном объеме", - говорится в заявлении российского генконсульства РФ в Мюнхене на его странице в Twitter.

При этом отмечается, что в случае, если произойдут какие-либо изменения, о них заблаговременно сообщат.

Напомним, 31 мая 2023 года Германия потребовала от России закрыть четыре своих генеральных консульства из пяти. Об этом сообщал представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер. В российском МИД расценивают такой шаг как очередной недружественный. По мнению представителя МИД, подобное решение нацелено и на дальнейшее разрушение отношений Германии и России.