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НовостиПолитика8 июня 2023 16:04

Российское генконсульство в Мюнхене продолжает работать в обычном режиме

О всех изменениях сообщат заблаговременно
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российское генконсульство в Мюнхене продолжает работать в обычном режиме

Российское генконсульство в Мюнхене продолжает работать в обычном режиме

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское генконсульство в Мюнхене в настоящее время продолжает работать в обычном режиме. При этом, в полной мере оказываются все необходимые консульские услуги для заявителей.

"Генеральное консульство Российской Федерации в Мюнхене сейчас продолжает работать в обычном режиме и предоставляет консульские услуги заявителям в полном объеме", - говорится в заявлении российского генконсульства РФ в Мюнхене на его странице в Twitter.

При этом отмечается, что в случае, если произойдут какие-либо изменения, о них заблаговременно сообщат.

Напомним, 31 мая 2023 года Германия потребовала от России закрыть четыре своих генеральных консульства из пяти. Об этом сообщал представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер. В российском МИД расценивают такой шаг как очередной недружественный. По мнению представителя МИД, подобное решение нацелено и на дальнейшее разрушение отношений Германии и России.