Риэлторы допускают повышение цен на свои услуги в случае введения лицензирования

Риэлторы заговорили о повышении цен на свои услуги в случае введения лицензирования Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России предложили лицензировать риэлторские услуги. Инициатива принадлежит депутатам, они уверены, что создав реестры, по аналогии с нотариальными, можно будет навести порядок в данной сфере.

Если законопроект будет одобрен, то риэлторские агентства будут нести ответственность за оказание некачественных услуг. С одной стороны, задумка понятна и принесет всем пользу, с другой, риэлторы уже предупреждают, что тогда их услуги подорожают, а значит, взлетит в цене и стоимость недвижимости. Ведь именно конечный покупатель платит за работу риэлтора. - Двумя руками „за“. Лицензирование — отличное мероприятие, чтобы отсеять полуграмотный ворующий у клиентов и государства сброд, хлынувший в последнее время в профессию, и вернуть профессии риэлтор утраченное доверие, — говорит Новым известиям генеральный директор агентства недвижимости «Маяк» Юлия Битузе.

Есть и другое мнение. Лицензирование должно быть добровольным. Это будет подтверждением личной надежности специалиста по недвижимости. А тот, кто не захочет платить больше, может воспользоваться услугами несертифицированного специалиста.

- Как только вы повысите ставки вознаграждения в два раза — народ тут же уйдет к не лицензированным риелторам, - допустил риелтор Олег Назаров.

Компании же заведут себе по одному лицензированному специалисту, а выполнять всю работу будут «нелицензированные самозанятые агенты».