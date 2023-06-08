Окулист объяснила, почему обязательно нужно носить солнцезащитные очки летом

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Врач-офтальмолог Валентина Меркулова призвала всех людей носить солнцезащитные очки. Аксессуар помогает снизить риски заболевания раком.

Врач считает, что солнцезащитные очки необходимо носить в любую погоду и время года: они защищают глаза и кожу вокруг глаз от опасных УФ-лучей. В разговоре с «Газетой.ru» специалист объяснила, что эти лучи проходят и сквозь облака. Однако особую важность этот аксессуар приобретает в летнее время.

Меркулова поставила на одну полку по важности летом солнцезащитные очки и SPF-средства. И те и другие защищают от влияния солнечных излучений.

— В избыточном количестве УФ-лучи ускоряют возрастные изменения в тканях глаза, являются факторами риска развития некоторых заболеваний глаз и повышают риски онкологических заболеваний кожи вокруг глаз, — предупредила Валентина Меркулова.

Однако защищать глаза будут не все очки — а только те, что продают в салонах оптики. Обычные затемненные стекла приводят к тому, что зрачки расширяются и еще больше лучей попадает в глаза. В то же время специальные антисолнечные очки оснащают фильтрами от УФ-излучений.

Обычно очки делят на несколько категорий по затемненности. Первая подходит для пасмурной погоды, вторая — для солнечных дней в средней полосе России. Третья рекомендована для отдыха на море, а аксессуар четвертой категории советуют брать в горы.

Про негативное влияние ультрафиолетовых лучей также рассказывал «Известиям» онколог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков. Он отметил, что снижение воздействия солнца на кожу помогает существенно снизить риск заболеть раком кожи.

А онкопсихолог, руководитель центра психологической поддержки и коррекции Анна Рязанова предупредила, что рак также может появиться из-за накопившегося стресса. Тем, как снизить влияние на здоровье этого фактора специалист поделилась с Life.ru.