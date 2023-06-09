Пушилин заявил, что нашелся инвестор для восстановления «Артемсоли» в Соледаре Фото: Иван ВИСЛОВ

Одна из крупных российских компаний станет инвестором для восстановления предприятия «Артемсоль» в Соледаре. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью для РИА Новости.

— Если говорить про Соледар, конечно, там одно из самых крупных предприятий по производству, по добыче соли - "Артемсоль". Естественно, оно будет восстановлено, — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что инвестором будет одна из самых крупных российских компаний, но ее название он говорить не стал.

Ранее KP.RU рассказывал, что «Артемсоль» — крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли. В последнее время продукция из Соледара поставлялась в 22 страны мира. Эксперты отмечают, что даже при высоком уровне добычи соли, ее хватит более чем на тысячу лет.

При этом добыча там невероятно выгодна, поскольку продукцию почти сразу можно упаковывать и отправлять на продажу, а сами же запасы удобно залегают, что позволяет эффективно их разрабатывать.