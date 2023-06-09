Пушилин заявил, что освобождение Марьинки не должно затянуться Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин рассчитывает, что после переброски в Марьинку российский подразделений, полное освобождение населенного пункта не должно затянуться.

Он напомнил, что ранее было освобождено больше половины города. Однако врио главы ДНР отметил, что Вооруженные силы Украины постоянно перебрасывают резервы в этот район.

«Освобождение Марьинки затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, которые ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные, я считаю, что надолго уже теперь точно полное освобождение Марьинки не должно затянуться», - цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, сегодня главная задача, которая стоит перед российскими военными, - это отодвигать противника от Донецка на всех направлениях.

«Освободив Марьинку, отодвинув еще там противника, конечно, мы если не полностью исключим, то минимизируем или уменьшим обстрелы как раз Петровского, Кировского районов. Для нас это важно», — объяснил Пушилин.

Напомним, ранее Пушилин сообщил о переходе почти всех позиций украинской армии в Марьинке под контроль российских сил. Тогда он уточнил, что речь идет о 50 из 59 кварталов города.

Сайт KP.RU ранее также писал о том, что военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России, мотострелок с позывным Кореец, рассказал, что стал свидетелем разговора украинских военных, которые говорили о желание оставить свои позиции в Марьинке. Солдат выразил уверенность, что 80% поселка Марьинка находится под контролем российских сил, а украинские войска «ведут себя немного тише».