Военные ВСУ хотят бежать со своих позиций в Марьинке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России, мотострелок с позывным Кореец, рассказал, что стал свидетелем разговора украинских военных, которые говорили о желание оставить свои позиции в Марьинке, которая расположена в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Я получил ранение в результате штурма … Понял, что откатываться нет возможности, они продолжают простреливать пути отхода. Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся», - приводит РИА Новости слова российского военного.

Военнослужащий выразил уверенность, что 80% поселка Марьинка находится под контролем российских сил, а украинские войска «ведут себя немного тише».

Напомним, ранее командир одного из российских подразделений заявил, что до освобождения Марьинки осталось выбить украинские войска из нескольких кварталов.