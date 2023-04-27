Пушилин заявил, что 50 из 59 кварталов Марьинки находятся под контролем российских сил

Пушилин сообщил, что 50 из 59 кварталов Марьинки перешли под огневой контроль российских сил Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о переходе почти всех позиций украинской армии в Марьинке под контроль российских сил.

“Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений”, – сообщил Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

Он добавил, что почти все позиции ВСУ в городе находятся в зоне видимости российских военных, но в город продолжают стягивать резервы украинской армии.

Именно постоянным подвозом резервов ВСУ в город ранее Пушилин объяснил затянувшееся освобождение Марьинки. По его словам, Киев таким образом старается не позволить российским силам продвинуться дальше в других направлениях, но ситуация “динамично развивается” не в пользу Украины.

Недавно Минобороны сообщило, что российские войска сорвали очередную ротацию ВСУ в районе Марьинки.