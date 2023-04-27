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НовостиПолитика27 апреля 2023 6:59

Пушилин заявил, что 50 из 59 кварталов Марьинки находятся под контролем российских сил

В город постоянно перебрасываются дополнительные резервы ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Пушилин сообщил, что 50 из 59 кварталов Марьинки перешли под огневой контроль российских сил

Пушилин сообщил, что 50 из 59 кварталов Марьинки перешли под огневой контроль российских сил

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о переходе почти всех позиций украинской армии в Марьинке под контроль российских сил.

“Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений”, – сообщил Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

Он добавил, что почти все позиции ВСУ в городе находятся в зоне видимости российских военных, но в город продолжают стягивать резервы украинской армии.

Именно постоянным подвозом резервов ВСУ в город ранее Пушилин объяснил затянувшееся освобождение Марьинки. По его словам, Киев таким образом старается не позволить российским силам продвинуться дальше в других направлениях, но ситуация “динамично развивается” не в пользу Украины.

Недавно Минобороны сообщило, что российские войска сорвали очередную ротацию ВСУ в районе Марьинки.