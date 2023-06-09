МИД России: Запад хочет сделать из Молдавии «вторую Украину» Фото: REUTERS

Западные страны хотят превратить Молдавию во «вторую Украину», а нынешнее руководство страны активно участвует в этом. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в эфире телеканала «Россия 24».

— Речь идет о том, что Запад абсолютно безответственно, абсолютно близоруко присматривает Молдавию на роль второй Украины, и, к сожалению, нынешнее молдавское руководство в этом активно участвует, — заявил Галузин.

Напомним, что ранее стало известно о денонсации Молдавией двух соглашений с СНГ о вооруженных силах и ЧС. Руководство страны объясняет это тем, что упор на сотрудничество делается в экономическом плане.

При этом президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство с СНГ не выгодно для граждан ее страны, поэтому руководство приняло решение о выходе из содружества.