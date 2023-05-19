Президент Молдавии Санду: партнерство с СНГ невыгодно для жителей республики

Президент Молдавии Санду заявила, что партнерство с СНГ невыгодно для жителей республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство со странами СНГ невыгодно для граждан республики. Ранее Молдавия решила выйти из состава Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, но в Соцпартии настаивают на сохранении места в содружестве.

“У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнерство не выгодно гражданам Молдавии, а мы отталкиваемся от интересов граждан”, — заявила Санду на телеканале “Молдова 1”.

Напомним, в ноябре 2022 года Майя Санду прогнозировала углубление экономического и энергетического кризиса в стране. По ее словам, инфляция в Молдавии к тому моменту находилась на уровне около 35 процентов, цены были заоблачными, а интересы инвесторов ослабли. Санду ожидала, что на этом фоне экономика страны, скорее всего, сократится.

Также Молдавия отказалась поддерживать отношения с Россией из-за ситуации на территории Украины, несмотря на предвыборные заявления Санду о стремлении к сотрудничеству и развитию отношений с Москвой.