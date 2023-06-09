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НовостиПолитика9 июня 2023 8:57

Песков назвал самоотверженной работу по эвакуации людей из Херсонской области

Он отметил, что принимаются энергичные меры по задействованию всех ресурсов
Екатерина КОСОБОКОВА
Песков назвал самоотверженной работу по эвакуации людей из Херсонской области

Песков назвал самоотверженной работу по эвакуации людей из Херсонской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 9 мая, прокомментировал работу властей по эвакуации людей из Херсонской области после частичного разрушения Каховской ГЭС.

Пресс-секретарь российского лидера назвал действия властей всех уровней самоотверженными. Он отметил, что принимаются энергичные меры по задействованию всех ресурсов

«Мы оцениваем эти действия как самоотверженные. МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Так же самоотверженно работают и местные власти», - сказал Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле, получая постоянно доклады от министерства чрезвычайных ситуаций и военных.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. После инцидента затопило множество прибрежных населенных пунктов. 8 июня число эвакуированных с территорий Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского округов выросло до пяти тысяч.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что к разрушению плотины привели обстрелы со стороны Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу также назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, в Кремле объяснили подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц привел несколько фактов в подтверждение тому, что катастрофа на Каховской ГЭС выгодна Украине.