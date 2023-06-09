Песков назвал самоотверженной работу по эвакуации людей из Херсонской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 9 мая, прокомментировал работу властей по эвакуации людей из Херсонской области после частичного разрушения Каховской ГЭС.

Пресс-секретарь российского лидера назвал действия властей всех уровней самоотверженными. Он отметил, что принимаются энергичные меры по задействованию всех ресурсов

«Мы оцениваем эти действия как самоотверженные. МЧС предпринимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Так же самоотверженно работают и местные власти», - сказал Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле, получая постоянно доклады от министерства чрезвычайных ситуаций и военных.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. После инцидента затопило множество прибрежных населенных пунктов. 8 июня число эвакуированных с территорий Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского округов выросло до пяти тысяч.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что к разрушению плотины привели обстрелы со стороны Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу также назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, в Кремле объяснили подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц привел несколько фактов в подтверждение тому, что катастрофа на Каховской ГЭС выгодна Украине.