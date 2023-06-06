Шойгу: Киев ответственен за подрыв сооружений Каховской ГЭС Фото: Тимур ХАНОВ.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Киев ответственным за подрыв сооружений Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области и классифицировал это преступление Украины как террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», - заявил Шойгу.

Глава военного ведомства также рассказал и о причинах, сподвигших ВСУ подорвать плотину. По данным Минобороны, неонацисты собираются перебросить свои силы с Херсонского направления к местам начала украинского наступления, и для прикрытия этих манёвров подорвали ГЭС. Главная цель этого действия - не допустить наступления российской армии в момент, пока ВСУ ослабили данную часть фронта.

Шойгу подчеркнул, что действия украинской армии будут иметь значительные, долговременные экологические последствия.

Ранее KP.RU сообщил о том, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о жизни в Новой Каховке после затопления.