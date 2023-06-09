Суд Нидерландов постановил передать скифское золото Украине Фото: EAST NEWS

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу музеев Крыма и постановил передать скифское золото Украине. Об этом стало известно в опубликованном решении суда.

«Апелляционный суд Амстердама постановил в октябре 2021 года, что коллекция должна быть передана государству Украина», — говорится в документе

Таким образом можно считать, что разбирательства по данному делу окончены и первое решение суда, о передаче коллекции Украине, осталось в силе.

Напомним, что в 2021 году Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте» в пользу Украины. Сама же коллекция находилась в Нидерландах еще с 2013 года и должна была вернуться в Крым в 2014, но после вхождения полуострова в состав России, Украина заявила свои права на коллекцию.

Всего в ней 2111 объектов и четырех крымских музеев, а на данный момент коллекция оценивается в 2 миллиона евро, хотя ее реальная стоимость гораздо выше.