Хуснуллин заявил, что запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 500 дней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в пятницу, 9 июня, рассказал о ситуации с водой в Крыму после частичного разрушения Каховской ГЭС. По его словам, все водохранилища полуострова заполнены, запасов воды хватит на 500 дней.

«Водохранилища заполнены водой. Запас воды на 500 дней», - сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после аварии на Каховской ГЭС уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно будет снижаться, поэтому в данный момент власти пытаются «максимально» наполнить наливные водохранилища на полуострове.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, в Кремле объяснили подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС.