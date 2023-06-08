Аксенов: Крым закачивает воду из Северо-Крымского канала после аварии на Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после аварии на Каховской ГЭС уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно будет снижаться, поэтому в данный момент власти пытаются “максимально” наполнить наливные водохранилища на полуострове.

“Уровень не падает, пока не уходит, но ожидаемо канал обмелеет со временем. Мы предпринимаем ряд мер, чтобы расход воды уменьшить... Вода потихоньку будет уходить, но мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы максимально закачать ее во все водохранилища, где у нас еще остались резервы”, — рассказал глава региона в общении с журналистами.

Напомним, во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

Военкор Александр Коц уже разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода катастрофа на Каховской ГЭС.

При этом представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев сообщил, что украинская армия после обстрела Каховской ГЭС пытается уничтожить электроподстанцию в районе села Корсунка под Новой Каховкой и оставить жителей без света и связи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.