В Запорожской области создали народное ополчение. Фото: Telegram-канал Евгения Балицкого

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в пятницу, 9 июня, проинформировал, что в регионе создано народное ополчение, которое займется охраной правопорядка. По его словам, первые ополченцы уже приняли присягу.

«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Как сообщил сайт ZAP.KP.RU, в пятницу, 9 июня, первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям региона.

Ранее сообщалось, что Балицкий подписал указ «О формировании Народного ополчения Запорожской области». Тогда врио главы региона рассказал, что главными задачами подразделений народного ополчения будут охрана общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения области, а также защита государственной собственности и имущества граждан.

Отмечалось также, что добровольцы будут проходить службу без отрыва от основного места работы. Со всеми желающими проведут занятия на полигоне опытные инструкторы.