Мясников назвал два опасных для жизни состояния, которые протекают бессимптомно

Врач Мясников предостерег россиян о двух опасных для жизни состояния, которые не имеют симптомов Фото: ТАСС

Известный доктор, главврач 71 городской клинической больницы Александр Мясников предупредил россиян о двух опасных для жизни состояниях, которые способы протекать бессимптомно.

Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" сообщил, что инфаркт миокарда и микроинсульты могут не иметь выраженных симптомов.

По его словам, в своей врачебной практике он встретил немало людей, которые перенесли безболевую форму инфаркта миокарда. "Это очень опасно, потому что боль - это сигнал", - отметил он.

Доктор Мясников уточнил, что обычный инсульт, в отличие от микроинсульта, всегда протекает с симптомами.

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