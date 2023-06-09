Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи 9 июня 2023 года

Встреча началась в неформальной обстановке. Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи в пятницу, 9 июня 2023 года.

Встреча Путина и Лукашенко началась в неформальной обстановке в сочинской резиденции «Бочаров ручей».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями ОДКБ сообщил, что планирует предложить Путину выработать совместную программу действий для обеспечения самодостаточности Союзного государства без оглядки на Запад и Восток. Лукашенко также предложил выработать план внутреннего развития российско-белорусского пространства.