Сексолог Швацкая: мужчин на измену толкает эго, а женщин - изжитые отношения Фото: Иван МАКЕЕВ

Клинический психолог и сексолог Инесса Швацкая назвала причины, толкающие мужчин и женщин на измены. Специалист отметила, что мужчины идут на сторону, чтобы удовлетворить свое эго. А женщин провоцирует на адюльтер отсутствие любви в браке.

Измены всегда является предательством, какой бы мотив у нее не был. Статистика показывает, что в браке имеют связи на стороне две трети мужчин и каждая четвертая женщина.

Мужчины ищут интрижку без последствий, влюбленность (не только физическую, но и душевную связь), спасение от сложных отношений с супругой.

- Эмоциональную поддержку и сексуальную удовлетворенность, - говорит Lenta.ru Инесса Швацкая.

И если женщины легче переживают измену мужа, то для мужчины адюльтер у жены – это удар по самолюбию, по семье. Но женщины начинают искать любовника, как правило тогда, когда отношения с мужем изжили себя.

Для женщины важна именно эмоциональная связь с партнером. Женщина не изменит любимому мужу. Ни алкоголь, ни желание сбросить напряжение не толкнут ее в объятия другого, - говорит эксперт.

Только когда чувств больше нет, а накопленные в браке обиды давят, тогда женщина решается на этот шаг. Любовник может стать также рычагом мести.

А вот скука - одна из самых маловероятных причин женских измен.

В завершении сексолог отметила, если измена случилась, то стоит честно рассказать о ней, это позволит сохранить отношения.

А вот длительное отсутствие секса в жизни женщины способно привести к психологическим и физиологическим проблемам. Об этом Пятому каналу заявил сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По мнению специалиста, у человека, который ведет половую жизнь, как правило, хорошие коммуникативные навыки. Таким образом он прошел тест на то, что разбирается в людях и способен найти себе пару и поддерживать отношения.

Лучше, чтобы эти отношения были гармоничными и удовлетворяли обес тороны. Многие женщины часто имитируют оргазм по разным причинам, однако результат этой симуляции часто бывает одинаковым. Как правило, представительницы прекрасного пола имитирует оргазм, остается неудовлетворенной, а мужчина не знает этого и думает, что в интимной жизни все хорошо, сообщает ФАН.