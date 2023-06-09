Путин назвал стабильной ситуацию с безопасностью Союзного государства

Путин отметил успехи в экономическом взаимодействии между нашими странами Фото: REUTERS

Ситуация с безопасностью Союзного государства стабильная, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

«В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал. По наиболее чувствительным вопросам, по которым мы с вами договаривались, все идет по плану: 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих вооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», – сказал глава российского государства.

Кроме того, Путин отметил успехи в экономическом взаимодействии между РФ и Белоруссией. Он обратил внимание, что упор делается не только на традиционные отрасли сотрудничества, но и на высокотехнологичные сферы.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России сообщил о скором размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии. Глава государства отмечал, что «здесь нет ничего необычного», поскольку США «делают это в течение десятилетий, размещая на территории стран НАТО в Европе свое ТЯО». Москва при этом не нарушит своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, заверил Путин. –