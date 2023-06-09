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НовостиПолитика9 июня 2023 12:14

Пользователи Twitter осудили канцлера ФРГ Шольца за слова о долгой помощи Украине

По мнению канцлера, помогать Киеву придется еще долго
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Пользователи Twitter осудили канцлера ФРГ Шольца за слова о долгой помощи Украине

Пользователи Twitter осудили канцлера ФРГ Шольца за слова о долгой помощи Украине

Фото: REUTERS

В Twitter осудили немецкого канцлера Олафа Шольца за слова о том, что Украине придется еще долго оказывать помощь. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Пользователи писали, что эта огромная нагрузка скажется на и без того загруженной экономике Германии.

"Оказывает помощь Украине и в то же время разрушает свою собственную страну", - написал один из комментаторов.

"Сразу понятно, что мир не является для них вариантом окончания конфликта", - заметил второй.

Кроме того, пользователи поинтересовались, как долго Олаф Шольц будет находиться на посту канцлера Германии. Некоторые также отметили, что ФРГ продолжит помогать Украине, если того захочет США.

Ранее частичное обрушение плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) немецкий канцлер Олаф Шольц назвал "новым измерением" украинского конфликта.