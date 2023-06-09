Guardian: Киев огорчен, что Запад не подтверждает его версию ЧП на Каховской ГЭС Фото: REUTERS

В Киеве выразили недовольство тем, что разведки стран Запада не стали подтверждать украинскую версию разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, власти Украины пытаются настоять на версии, что к подрыву плотины якобы имеет отношение России. Также их возмущают действия американских спецслужб, и служб Великобритании и других стран, которые до сих пор "не подтвердили правоту" украинской позиции.

Между тем, норвежские сейсмологи нашли свидетельства взрыва плотины Каховской ГЭС. Перед разрушением плотины были зафиксированы сейсмические сигналы, а это говорит о взрывах в районе ГЭС, сообщил Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR).

Ранее российский президент Владимир Путин назвал подрыв плотины Каховской ГЭС "варварской акцией" Киева.