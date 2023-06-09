Экс-разведчик США Риттер: Зеленский взорвал Каховскую ГЭС чтобы привлечь внимание Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский пошел на такой шаг, как подрыв Каховской ГЭС, для привлечения внимания западных стран-союзниц. Такого мнения придерживается бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

"Мир устал от Украины, всем надоело ее финансировать. Поэтому она может рассчитывать только на какую-либо катастрофу, способную привлечь внимание", - заявил Риттер.

Кроме того, по информации военного, именно таким событием стал подрыв плотины ГЭС и в этом Украины пытается обвинить Россию. При этом Москва неоднократно говорила о готовящихся провокациях со стороны украинских военных, но Запад это игнорировал, добавил эксперт.

Между тем, в Киеве оказались недовольны тем, что разведки западных стран не стали подтверждать украинскую версию разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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