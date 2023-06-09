Большинство работодателей готовы доплачивать россиянам с иностранным образованием Фото: Shutterstock

Большое количество работодателей в России готовы доплачивать соискателям, имеющим диплом об иностранном образовании. Об этом рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на исследовательский центр «Зарплата.ру».

При этом отмечается, что многие из работодателей готовы оплачивать своим сотрудникам повышение квалификации в зарубежных вузах.

Несмотря на значимость иностранных дипломов, российские вузы начали тесно взаимодействовать с работодателями, чтобы обеспечивать перспективных студентов работой по профессии. Об этом рассказали в «Российской газете».

Многие из соискателей различных вакансий часто могут не пройти собеседование, поскольку испытывают сильное волнение. Чтобы избавиться от этого чувства, можно отрепетировать интервью с работодателем.

Помимо этого важно несколько раз перечитывать свое резюме, чтобы свежим взглядом оценивать полноту информации в нем и наличие логических несостыковок. Такие советы дала эксперт Нина Митрохова в беседе с «Известиями».