Суд обвинил Трампа в сокрытии документов о ядерных программах США Фото: REUTERS

Согласно обвинительному заключению американского суда, бывший президент США Дональд Трамп скрывал у себя дома секретные документы, содержащие государственную тайну о ядерных программах Вашингтона.

Согласно данным обвинения, Трамп обязан был сдать документы о ядерных программах после того, как закончился его президентский срок, однако бывший глава государства этого не сделал, оставив бумаги у себя.

Напомним, что 9 июня 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по 38 пунктам. Бывшего американского президента обвиняют в сокрытии секретных документов, связанных с национальной безопасностью США, заговоре с целью воспрепятствования правосудию и в ложных обвинениях или показаниях.

Сам экс-президент свою вину отрицает, заявляя о политической подоплёке всех возбуждаемых против него уголовных дел.