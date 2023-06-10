Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области
Фото: REUTERS
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным сервиса, тревога была объявлена в промежутке с 03:31 до 03:32.
Как писал сайт KP.RU, ночью 9 июня на Украине в Одесской области были слышны звуки взрывов. Каких-либо подробностей инцидента украинское издание не приводило.
Ранее 8 июня несколько взрывов прогремело в украинском городе Сумы после того, как на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога.
Кроме того ночью 8 июня воздушная тревога объявлялась кроме Сумской, еще в Харьковской, Полтавской и Черниговской областях.
Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.