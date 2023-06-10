Посол России Антонов: США не хотят мирного решения конфликта, выделяя новую военную помощь Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выделение Киеву нового пакета военной помощи демонстрирует нежелание Белого дома искать пути мирного решения конфликта, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«США продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений», - сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что ассигнование на эти цели столь внушительных финсредств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Представители администрации не сделали ничего, чтобы усадить режим Зеленского за стол переговоров», - отметил Антонов.

Как писал сайт KP.RU, 8 июня Антонов заявил, что украинский терроризм будет получать дальнейшую поддержку от Вашингтона. Таким образом дипломат прокомментировал реакцию американских властей на атаку Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Вашингтонские покровители никогда не критикуют Киев. Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются», - указал Антонов.

Дипломат назвал действия Вашингтона образцом «непродуманной», а также «ущербной» политики, которая уже повлекла «серьезные потрясения» во всем мире.