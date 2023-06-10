Президент Колумбии Петро: Четверо детей, пропавших 40 дней назад после авиакатастрофы в джунглях, найдены живыми

Президент Колумбии Петро: Четверо детей, потерявшихся 40 дней назад в джунглях, найдены живыми Фото: Shutterstock

В Колумбии нашли живыми четверых детей - пассажиров разбившегося в мае самолета Cessna 206, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Twitter президента страны Густаво Петро.

«Радость для всей страны! Четверо детей, потерявшихся 40 дней назад в колумбийских джунглях, найдены живыми», - написал Петро.

Местная газета Tiempo со ссылкой на источники в вооруженных силах писала, что найденные дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых.

Ранее СМИ сообщали, что детям - 13, девять, четыре года и 11 месяцев. Они были обнаружены солдатами и коренными жителями.

Как писал сайт KP.RU, 15 января 2023 года турбовинтовой пассажирский самолет АТR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Катманду в город Покхара на западе страны, разбился, не долетев до аэропорта назначения всего пару километров. На борту находилось 72 человека - 68 пассажиров и четверо членов экипажа.

Первоначально предполагалось, что все находившиеся в самолете погибли. На месте трагедии было обнаружено 29 тел.

Однако позже в ходе спасательных работ удалось обнаружить несколько выживших. Речь шла о четырех непальцах, которые находились в крайне тяжелом состоянии. Они срочно были доставлены в ближайший госпиталь.