Умер Майк Батайе, актер из сериала «Во все тяжкие»

Майк Батайе - американский актер и комик. Фото: кадр из фильма

Американский актер и комик Майк Батайе умер в возрасте 52 лет. Мужчина скончался в результате сердечного приступа в своем доме в Мичигане.

«С большой грустью и тяжелым сердцем сообщаем о кончине нашего дорогого брата. Тем, кто любил его, будет очень не хватать его великой способности вызывать смех и радость у многих», – говорится в сообщении семьи актера в соцсетях.

Майк Батайе известен по роли менеджера прачечной Lavanderia Brillante в сериале «Во все тяжкие», в которой главные герои картины Уолтер Уайт и Джесси Пинкман делали наркотики. Актер также исполнял роли в сериалах «В Филадельфии всегда солнечно», «Тайна спящей камеры», «Шоу Берни Мака», «Все любят Рэймонда» и в фильмах «Американская мечта», «Не шутите с Зоханом» и «Детройт без свинца».