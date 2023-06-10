Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 июня 2023 7:32

В Анкаре прогремел взрыв на заводе по производству ракет

Местные СМИ сообщают о нескольких погибших на заводе в Турции
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет

В Турции прогремел взрыв на заводе по производству ракет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв прогремел в столице Турции Анкаре на заводе по производству ракет и боезарядов для них. Фабрика расположена в районе Эльмадаг и принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ.

На место происшествия направлена бригада скорой помощи и пожарные, сообщает телеканал Haberturk. Во многих близлежащих зданиях выбиты окна.

Агентство Ihlas информирует, что перед появлением пожара на объекте был слышен взрыв. Как сообщает турецкое издание, есть несколько погибших.

О причинах взрыва информации пока нет. Источник в спасательных службах сообщает, что под завалами ракетной фабрики находятся не менее 5 человек. Турецкий спасатели ведут работы по их вызволению.

Телеканал A Haber уточняет, что пожарные в полной мере контролируют возникший после взрыва пожар на заводе.