Умер Алексей Шмаринов, народный художник России

Основной темой творчества Алексея Шмаринова была героическая история и современная жизнь России. Фото: Сысоев Григорий/ТАСС

Ушел из жизни народный художник и член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов, ему было 90 лет.

Шмаринов скончался 9 июня. Причины смерти не уточняются.

"Российская культура понесла тяжелую утрату", - говорится в заявлении Российской академии художеств. "РАХ выражает глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Алексея Дементьевича Шмаринова".

Шмаринов родился 4 апреля 1933 года в семье советского художника-графика Дементия Шмаринова. Он закончил Московской государственный художественный институт имени В.И. Сурикова и с 1997 года занимал должность главы РАХ.

Шмаринов - заслуженный деятель искусств РСФСР и народный художник России. С 1990 года он был членом-корреспондентом австрийского Союза художников и Интернационального пресс-клуба в Мюнхене.

Основной темой творчества Шмаринова была героическая история и современная жизнь России, работал преимущественно в графической технике. Главными работами живописца считаются "Небо над Родиной", "Россия - любовь моя!", "Куликовская битва" и "Задонщина". Его произведения представлены в Государственной Третьяковской галере, Русском музее, а также в других крупных музеях и частных выставках во Франции, Германии и США.