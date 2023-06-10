Мурашко сообщил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область

Михаил Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что проблем с доставкой лекарственных средств в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС нет.

"У нас, во-первых, там резервы были - заведомо мы уже готовили. Плюс у нас там есть аптечный склад, который хранит лекарственные препараты. Мы туда в рамках федеральной льготы поставляем препараты", - сообщил Мурашко журналистам.

В Минздраве РФ также сообщили о сотрудничестве с Роспотребнадзором в области определения группы для профилактической вакцинации жителей региона.

Ранее KP.RU писал, что в ближайшие дни территории Херсонской области, находящиеся вблизи от подорванной украинскими войсками Каховской ГЭС, начнут обеззараживать, чтобы не допустить распространение инфекций.