Суд в Москве арестовал американского музыканта Трэвиса Лика за сбыт наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хамовнический районный суд Москвы постановил взять под стражу американского музыканта Майкла Трэвиса Лика по делу о сбыте наркотиков.

«10 июня 2023 года Хамовнический районный суд Москвы избрал меру пресечения гражданину США. Экс-десантник и музыкант, обвиняемый в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей, останется под стражей до 6 августа 2023», – сказано в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Трэвис Лик является солистом российской группы «Лови ночь», также сотрудничал с группой «Тараканы». В прошлом служил в Военно-воздушных силах Соединенных Штатов.

По информации телеканала НТВ, музыкант знакомился с юными жителями Москвы, главным образом девушками, после чего предлагал им употребить наркотики. В обмен на запрещенные вещества они делали по городу «закладки». О деятельности Лика столичным силовикам рассказала одна из девушек, которую музыкант угощал наркотиками.