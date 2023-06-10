Минобороны: ВСУ потеряли четыре танка Leopard и пять БМП Bradley

Минобороны России: На двух направлениях ВСУ в ходе наступления потеряли четыре немецких танков «Леопард» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке сообщило о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком и Запорожском направлениях по состоянию на 10 июня 2023 года.

Общие потери украинских войск за сутки составили до 300 военнослужащих, 9 танков, 4 из которых Leopard. Российские войска также уничтожили 11 боевых машин пехоты, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронемашин, 6 автомобилей и самоходную французскую артиллерийскую установку Cezar.

"Мужественными и решительными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки противника отражены", - констатировало МО РФ.

Кроме того, ВС РФ отбили попытки украинских военных провести наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск.