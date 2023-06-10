Эдгард Запашный открыл цирк шапито в Мариуполе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мариуполе впервые за долгие годы открылся цирк шапито. Место для него организовали при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росгосцирка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале Эдгард Запашный.
— Я счастлив от того, что мы сделали еще одно хорошее дело для жителей Донбасса, — заявил Запашный.
Он отметил, что теперь в цирке дети смогут снова почувствовать себя детьми. Программа «И волшебство и вдохновение» уже сегодня начала свои гастроли, а в ней будет большое количество животных.
Ранее стало известно, что в Мариуполе после капитального ремонта открыли школу на 920 учащихся. Помимо этого строители облагородили территорию возле учебного учреждения. Общая площадь объекта — 5,5 тысячи квадратных метров.
При этом отмечается, что повреждения школы были серьезными.