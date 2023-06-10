Депутат Хинштейн: замглавы госэкспертизы Росгвардии арестован за мошенничество Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель главы Центра госэкспертизы Росгвардии Алексей Снегирев арестован по делу о мошенничестве. Его подозревают в изготовлении подложной экспертизы. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

По предварительной информации, подрядчики сознательно завысили смету на ремонт одного из зданий МВД в Газетном переулке в центре Москвы, а после представили на экспертизу фальсифицированные документы.

Следствие предполагает, что Снегирев мог получить за положительное заключение «откат» в размере 6 миллионов рублей, которые заказчики перевели на счет коммерческой структуре, где работают родственники подозреваемого.

Хинштейн рассказал, что Снегирева задержали сотрудники ГСУ СКР по Москве при поддержке Росгвардии и ФСБ. Сразу же в его кабинете и доме провели обыски, а подозреваемого арестовали на два месяца.

Помимо самого Алексея Снегирева по делу проходят бывший начальник управления капитального строительства тыла МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов, а также директор компании «ЭнергоСтрой» Максим Иванов.

Ранее стало известно, что в Татарстане задержали мошенников, которые обманули граждан на семь миллионов рублей, собирая деньги на СВО.