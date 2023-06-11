Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у США не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах у Вашингтона не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной.

«В течение семи лет мы боремся, чтобы спасти нашу страну от сил, которые ее ненавидят и хотят разрушить. Эти силы сильнее, чем Россия, Китай, КНДР и Иран все вместе», - сказал Трамп.

Экс-президент отметил, что если в Америке правильный лидер, то «у вас не будет проблем с этими странами».

«…У нас никогда бы не было проблем с Россией, Украиной», - подчеркнул политик.

Как писал сайт KP.RU, 11 мая Дональд Трамп дал телеканалу CNN интервью. Он отказался говорить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу над Россией.

При этом когда экс-президента Трампа попросили выбрать сторону, на которой он предпочел бы победить, он снова отказался.

«Я хочу, чтобы все перестали умирать», - сказал политик, а затем пообещал закончить конфликт за 24 часа.